01 Ağu 2021 - 13:44- Spor G: 01 Ağu 2021 - 13:46

Başka hazırlık maçı düşünülmüyor
Başka hazırlık maçı düşünülmüyor mask

Bolu kampını yarın tamamlayacak olan Kocaelispor’da, son bir değişiklik olmazsa başka hazırlık maçı yapmayı düşünülmüyor. Yeşil siyahlılar Erzurum’da Antalyaspor’u 1-0, Çaykur Rizespor’u 3-2, Bolu’da İstanbulspor’u 1-0 mağlup etmişti. Gabon takımı Pelican ile son oynanan maç ise taraftar ve basına kapalı tutulmuştu. Kocaelispor sezonu Ümraniyespor maçı ile açacak. 16 Ağustos Pazartesi günü İzmit’te oynanacak olan karşılaşma saat 20.30’da başlayacak.
# Kocaelispor

01 Ağu 2021 - 13:44 - Spor

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