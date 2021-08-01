01 Ağu 2021 - 13:45- Spor G: 01 Ağu 2021 - 13:46

Kocaelispor’dan Mete Gazoz’a kutlama
Kocaelispor’dan Mete Gazoz’a kutlama mask

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Klasik Yay Okçuluk branşında olimpiyat şampiyonu olan Mete Gazoz, Türk spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Kocaelispor Kulübü de Mete Gazoz’u yaptığı paylaşımla kutladı. Kulübün açıklamasında “Milli sporcumuz Mete Gazoz, finalde İtalyan rakibi MauroNespoli’yi mağlup ederek Olimpiyat tarihimizin okçuluktaki ilk altın madalyasını kazandı. Seninle gurur duyuyoruz” açıklamasına yer verdi.
# Kocaelispor

01 Ağu 2021 - 13:45 - Spor

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