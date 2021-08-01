İzmit Belediyesi, KPSS’de adayların yanında oldu

Devlet memuru olabilmenin hayalini kuran yüz binlerce vatandaşın heyecanına ortak olan İzmit Belediyesi, sabahın erken saatlerinde okullarda yerini aldı. Sınav stresiyle zorlu süreçlerden geçen adayların yanında olan ve velileri yalnız bırakmayan İzmit Belediyesi, KPSS’ye (Kamu Personeli Seçme Sınavı) giren vatandaşlara başarılar dileyerek su, kek, meyve suyu ikramında bulundu.

BAŞARI DİLEDİLER

İzmit Belediyesinin üst kademe yönetimi bu sınavda da vatandaşların heyecanına ve duasına ortak oldu. İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler ve belediye meclis üyesi Devrim Bal İzmit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Özcan Kan Fen Lisesi ve İzmit Evliya Çelebi Kız Anadolu İHL’ye, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Emirşah Torun ve koordinatör Ozan Aksu 24 Kasım Anadolu Lisesi ile Yahya Kaptan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın ve meclis üyesi Tuncay Aşkın Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu ve Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde geleceklerini şekillendirmek için önemli bir sınav veren adaylara başarı diledi.

DESTEK OLDULAR

Sınava giren adayların çalışmalarının karşılığını almalarını ve istedikleri sonuca ulaşmalarını dileyen İzmit Belediyesi Koordinatörü Hakan Yalçın da Cahit Elginkan Anadolu Lisesi, Muammer Dereli Fen Lisesi ve Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni, İzmit Belediyesi Basın Sözcüsü Sercan Al ise Atatürk Ortaokulu, 28 Haziran Ortaokulu ve İbni Sina Anadolu İmam Hatip’i ziyaret ederek sınava girenlere ve ailelerine destek oldu.