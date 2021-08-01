01 Ağu 2021 - 13:47- Spor G: 01 Ağu 2021 - 13:48

İzmit Belediyesi, Çubuklubala Parkı’na spor aletleri yerleştirdi

İzmit Belediyesi, Çubuklubala Parkı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları kapsamında kondisyon alanına spor aletleri yerleştirdi
İzmit Belediyesi, Çubuklubala Parkı’na spor aletleri yerleştirdi mask

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çubuklubala Parkı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi. Eskiyen ve çocuklar için tehlike arz eden oyun gruplarını yenileyen ekipler, zemin çalışmaları tamamlanan kondisyon alanına spor aletlerini de yerleştirdi.

AİLELER KEYİFLİ VAKİT GEÇİRECEK

Pandemi nedeniyle uzun zamandır sosyalleşemeyen vatandaşlar, yenilenen Çubuklubala Parkı’na yerleştirilen spor aletleri ile diledikleri vakitte spor yapabilecek. Ayrıca yenileme çalışmaları kapsamında gençlerin ve çocukların spor yapacağı basketbol sahasının etrafı tel örgülerle çevriliyor, ardından basketbol potası da takılacak. Yenilenen sosyal yaşam alanında çocuklar güvenle oyun oynarken aileleri keyifli vakit geçirecek.
# İzmit belediyesi

01 Ağu 2021 - 13:47 - Spor

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