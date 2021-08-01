Pandemi tedbirlerini hiçe sayan yolculuk!

Hafta sonu tatili nedeniyle oldukça yoğun ilgi gören Kandıra’ya sahillerine giden vatandaşlar, hat 800 araçlarında tıklım tıklım yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Bugün öğle saatlerinde sefer yapan bir araçta pandemi tedbirleri bir kez daha hiçe sayıldı. Balık istifi yolculukta otobüsün klimalarının da bozuk olmasına yolcular tepki gösterdi. Otobüslerde kısıtlamanın olmamasının bildiklerini ancak bu kadar yoğunluğun tehlikeli olduğunu belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin özellikle hafta sonu gibi yoğun olduğu bilinen günlerde sefer sayılarını arttırmasını istiyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Hakan - İzmit batı terminalinden de sabah ve hafta sonu yoğun saatlerde eksefer yapılmalıdırrr
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.