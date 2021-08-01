01 Ağu 2021 - 13:48- Gündem G: 01 Ağu 2021 - 13:51

Pandemi tedbirlerini hiçe sayan yolculuk!

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Pandemi tedbirlerini hiçe sayan yolculuk! mask

Hafta sonu tatili nedeniyle oldukça yoğun ilgi gören Kandıra’ya sahillerine giden vatandaşlar, hat 800 araçlarında tıklım tıklım yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Bugün öğle saatlerinde sefer yapan bir araçta pandemi tedbirleri bir kez daha hiçe sayıldı. Balık istifi yolculukta otobüsün klimalarının da bozuk olmasına yolcular tepki gösterdi. Otobüslerde kısıtlamanın olmamasının bildiklerini ancak bu kadar yoğunluğun tehlikeli olduğunu belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin özellikle hafta sonu gibi yoğun olduğu bilinen günlerde sefer sayılarını arttırmasını istiyor.

 

01 Ağu 2021 - 13:48 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.988.669 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hakan - İzmit batı terminalinden de sabah ve hafta sonu yoğun saatlerde eksefer yapılmalıdırrr

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Ağustos 13:59

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
 Başkan Büyükakın, Kerpe’de esnaf ziyareti yaptı mask
 Başkan Büyükakın, Kerpe’de esnaf ziyareti yaptı
Dilovası AK Gençlerde sevindiren gelişme mask
Dilovası AK Gençlerde sevindiren gelişme
Gölcük,  Manavgat’ta yaraları sarmak için yola çıktı mask
Gölcük,  Manavgat’ta yaraları sarmak için yola çıktı
Aygün’den 4 bin fidan bağışı mask
Aygün’den 4 bin fidan bağışı
Nöbetçi noterlik yeniden başladı mask
Nöbetçi noterlik yeniden başladı
İzmit Belediyesi, can dostlarının her zaman yanında  mask
İzmit Belediyesi, can dostlarının her zaman yanında 
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL