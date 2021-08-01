Pandemi tedbirlerini hiçe sayan yolculuk!

Hafta sonu tatili nedeniyle oldukça yoğun ilgi gören Kandıra’ya sahillerine giden vatandaşlar, hat 800 araçlarında tıklım tıklım yolculuk yapmak zorunda kalıyor. Bugün öğle saatlerinde sefer yapan bir araçta pandemi tedbirleri bir kez daha hiçe sayıldı. Balık istifi yolculukta otobüsün klimalarının da bozuk olmasına yolcular tepki gösterdi. Otobüslerde kısıtlamanın olmamasının bildiklerini ancak bu kadar yoğunluğun tehlikeli olduğunu belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesinin özellikle hafta sonu gibi yoğun olduğu bilinen günlerde sefer sayılarını arttırmasını istiyor.