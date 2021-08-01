 Başkan Büyükakın, Kerpe’de esnaf ziyareti yaptı

Şehrin tamamına katılımcı bir anlayışla hizmet eden, işçisinden esnafına, iş dünyasından girişimcisine kadar her alanla yakından ilgilenen Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr Tahir Büyükakın, yaz sezonu olmasıyla Kandıra Kerpe’de esnafları ziyaret ederek, bereketli işler diledi. Pandemi dönemi başta olmak üzere esnafların her daim yanlarında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Büyükakın, esnafların ve vatandaşların yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılaştı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan ve AK Parti Kandıra İlçe Başkanı Erol Ölmez’in de yer aldığı ziyaretlerde, “Yeni yatırımlarla Kocaeli’nin tamamına hizmet etmeyi sürdürüyoruz” diyen Başkan Büyükakın, “Yeni bir bakış açısıyla kentimizin ekonomisine dönük adımları çok önemsiyoruz. Kocaeli üreten bir kent olmasının yanı sıra artık farklı ekonomilerinde çekim merkezi haline geldi. Turizm başlığı da bunların en önemlilerinden bir tanesidir” dedi.

“ESNAFIMIZ VE HALKIMIZ VARSA BİZ VARIZ”

Şehrin ihtiyaç duyduğu her hizmette Büyükşehir Belediyesi olarak halkımıza hizmet ediyoruz” diyen Başkan Büyükakın, Kerpeli esnaflardan gelen taleplere cevap vermeyi ihmal etmedi. Pandemi döneminde esnaflara destek olmak için çok önemli bütçeleri ayırdıklarını, zor günlerde gerek vatandaşın gerekse esnafların yanlarında olduklarını dile getiren Başkan Büyükakın, “Esnafımız varsa biz varız. Halkımız varsa biz varız. Hemşerilerimizin iyi gününde de zor günlerinde de yanında olmayı sürdüreceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu zor günleri geride bırakıyoruz. Kandıra ilçemizin her anlamda gelişmesi, ulaşımdan altyapıya, ulaşımdan doğalgaza, arıtmadan üstyapıya kadar sayısız hizmetimizi sürdürüyoruz” ifadelerini sarf etti.

“ŞEHRİMİZ VE ÜLKEMİZ BİRLİKTE KALKINACAKTIR, GELİŞECEKTİR”

Kocaeli’de esnaflarımızın ve girişimcilerimizin her daim yanlarında olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr Tahir Büyükakın, “Kalkınmayı özellikle teşvik etmeye çalışıyoruz. Çiftçilerimizin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımıza gerekli destekleri veriyoruz. Biliyoruz ki şehrimiz ve ülkemiz birlikte kalkınacaktır, gelişecektir. Üreticiden tüketiciye ulaşan yaklaşımla ürünlerin ve hizmetlerin ulaşmasında her türlü desteği vermeye hazırız. Hizmet sektöründe önemli bir yere sahip turizm, Kandıra’daki esnaflarımızın ve tedarikçilerinin çok önemli bir gelir kaynağıdır. Bu nedenle bu bölgeye daha konforlu ulaşım ve daha iyi hizmet için ekiplerimizle yoğun bir gayretin içerisindeyiz” açıklamasını yaptı.