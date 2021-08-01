Dino’dan beklenti yüksek

Kocaelispor’un yeni santrforu Dino Ndlovu’dan camianın beklentisi oldukça yüksek. Hazırlık maçlarında Çaykur Rizespor filelerini penaltıdan attığı golle havalandıran Dino’nun performansını artırıp lige en iyi şekilde başlayacağı umuluyor. Takımın en maliyetli futbolcuları arasında başı çeken Güney Afrikalı futbolcu imza töreninde “20-25 gol atarım” demişti. Yeşil siyahlılar Dino’nun bu iddiasını hayata geçirip geçiremeyeceğini merak ediyor.