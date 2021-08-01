Altınova Kültür Festivali, AKP’li Işık ile başladı

“Somut ve Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması” kapsamında Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Kültür Festivali, Altınova Hersek Sahili’nde başladı. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ve Altınova Belediye Meclis üyelerinin ev sahipliğinde yapılan 14. Kültür Festivali’nin ilk günü yoğun katılımla renkli görüntülere sahne oldu. İl ve ilçe protokolü, festivalde tüm kültür çadırlarını gezerek yörelerin birbirinden eşsiz lezzetlerini tadıp, kültürel değerler hakkında bilgi aldılar. Kültür çadırlarının gezilmesinin ardından festivale katılan yörelerin geleneksel halk oyunları sergilendi.İlk günkü etkinliklere AKP Kocaeli Milletvekili eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Altınova protokolü, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
FİKRİ IŞIK’A TEŞEKKÜR
14. Kültür Festivali açılışında konuşan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, Hersek Sahili’nin Fikri Işık’ın büyük katkıları ile vatandaşların kullanıma açıldığını ifade ederek, “Sağ olsun Sayın Bakanımız her zaman bizim yanımızda olarak bizlere destek verdi, vermeye devam ediyor. Kendisine ilçe halkımız adına teşekkür ediyorum” dedi. Ardından Başkan Oral, Milletvekili Işık’a günün anısına Kütahya Porselen’den vazo hediye etti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.