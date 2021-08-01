01 Ağu 2021 - 15:20- Gündem G: 01 Ağu 2021 - 15:22

Karamürselli itfaiyeciler Manavgat’ta

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangına müdahale etmek için bölgeye giden Büyükşehir Belediyesi Karamürsel İtfaiye Amirliğine bağlı çalışan gençleri tebrik etti
Karamürselli itfaiyeciler Manavgat’ta mask

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Karamürsel İtfaiye Amirliğine bağlı  Cihat Karagöz, Ali Akbaş, Ali Özdemir, Adem Bıyık, Bilal Yamaç, Resul Uzun, Elçin Güçlü ve Ertuğrul Kaplan Manavgat’ta yangın söndürme çalışmalarına  katıldı

9 KİŞİYİ KURTARDILAR

Manavgat Gebece mevkiinde çalışma sürdüren itfaiye ekipleri 2 itfaiye erinin şehit olduğu alanda çalışmalarına devam ediyor. 9 vatandaşın hayatını kurtaran ve bir köye yardım eden ekipler aralıksız çalışıyor. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım Manavgat’taki yangına müdahale etmek için bölgeye giden İtfaiyecilerimizi tebrik ederek, “Evlatlarımızın alnından öpüyorum” dedi.
# yardım, Yangın, itfaiye

01 Ağu 2021 - 15:20 - Gündem

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