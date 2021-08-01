Karamürselli itfaiyeciler Manavgat’ta

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Antalya’nın Manavgat ilçesinde geçtiğimiz günlerde başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Karamürsel İtfaiye Amirliğine bağlı Cihat Karagöz, Ali Akbaş, Ali Özdemir, Adem Bıyık, Bilal Yamaç, Resul Uzun, Elçin Güçlü ve Ertuğrul Kaplan Manavgat’ta yangın söndürme çalışmalarına katıldı

9 KİŞİYİ KURTARDILAR

Manavgat Gebece mevkiinde çalışma sürdüren itfaiye ekipleri 2 itfaiye erinin şehit olduğu alanda çalışmalarına devam ediyor. 9 vatandaşın hayatını kurtaran ve bir köye yardım eden ekipler aralıksız çalışıyor. Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım Manavgat’taki yangına müdahale etmek için bölgeye giden İtfaiyecilerimizi tebrik ederek, “Evlatlarımızın alnından öpüyorum” dedi.