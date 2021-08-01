Pehlevan: Hedefimiz Kocaeli'nin yüzde 80'ini aşılamak

Türkiye’de Covid-19 ile mücadele kapsamında aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan Covid-19 İletişim Merkezi'nde sıraları gelmesine rağmen aşı olmayan kişiler aranarak, aşı olmaları için uyarılıyor. İlçe sağlık müdürlüklerinin iletişim merkezleri aracılığıyla yürütülen çalışma kapsamında bugüne kadar yaklaşık 300 bin kişiye ulaşıldı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, sadece aşı olmayanların değil, filyasyon ihtiyacı ve hastaların durumunun sorgulanması nedeniyle de arama yaptıklarını belirtti.

“75-80’İNE AŞI YAPMAYI HEDEFLİYORUZ”

Pehlevan, “Kocaeli’de 2 milyon civarında vatandaşımız var. Bir milyona yakın kişiye aşı yaptık. İletişim Merkezlerimiz aracılığıyla şimdiye kadar yaklaşık 300 bin kişiyi aradık. Bunlardan yüzde 50’sini aşı olmaya ikna ettik. Biz kısa sürede ilimizde ikamet eden vatandaşlarımızın yüzde 75-80’ine aşı yapmayı hedefliyoruz. Aşı ikna çalışmalarımızda Aile Sağlığı Merkezlerimiz ve muhtarlarımız da dahil ediyoruz” şeklinde konuştu.

“AŞI OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ”

Son olarak aşı çağrısında bulunan İl Sağlık Müdürü Pehlevan, “Her vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Bu salgından bir an önce kurtulabilmemiz için aşı sırası gelenlerin mutlaka aşılarını yaptırmaları gerekiyor. Yoğun bakımlarda yatan hastalarımızın büyük bir çoğunluğu aşı olmayan kişiler. Aşı olmayan vatandaşlarımızı bekliyoruz” dedi.