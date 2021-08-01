01 Ağu 2021 - 17:03- Gündem G: 01 Ağu 2021 - 17:08

Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat!
Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat! mask

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta boyunca ortalamanın 4-8 derece üzerinde seyredileceği tahmin edilen sıcak hava dalgası nedeniyle uyarıda bulundu. Hafta boyunca günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 34-38, Yalova’da 30-32, Tekirdağ’da 31-32, Sakarya, Kocaeli’de 37-39, Kırklareli’de 36-40 Edirne’de 38-41, dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanları özellikle 11-16 saatleri arası sıcak çarpmasına karşı dikkatli, tedbirli olmaları konusunda uyardı.
# çocuk

01 Ağu 2021 - 17:03 - Gündem

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