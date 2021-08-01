Meteoroloji uyardı: O saatlere dikkat!

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta boyunca ortalamanın 4-8 derece üzerinde seyredileceği tahmin edilen sıcak hava dalgası nedeniyle uyarıda bulundu. Hafta boyunca günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 34-38, Yalova’da 30-32, Tekirdağ’da 31-32, Sakarya, Kocaeli’de 37-39, Kırklareli’de 36-40 Edirne’de 38-41, dereceler civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, yaşlı, çocuk ve kronik rahatsızlığı bulunanları özellikle 11-16 saatleri arası sıcak çarpmasına karşı dikkatli, tedbirli olmaları konusunda uyardı.
# çocuk
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.