Sazlık yangınında görgü tanıklarının iddiası polisi harekete geçirdi

İzmit Fuarı’nın kenarında bulunan sazlık alanda saat 16.00 sıralarında küçük bir noktada yangın çıktı. Yangının başladığı sırada bölgeden biri kadın iki kişinin koşarak uzaklaştığını iddia edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sazlık alanda çıkan ufak çaptaki yangını kısa sürede söndürdü. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, yangının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.