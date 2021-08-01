Sazlık yangınında görgü tanıklarının iddiası polisi harekete geçirdi

İzmit Fuarı’nın kenarında bulunan sazlık alanda ​saat 16.00 sıralarında küçük bir noktada yangın çıktı. Yangının başladığı sırada bölgeden biri kadın iki kişinin koşarak uzaklaştığını iddia edenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sazlık alanda çıkan ufak çaptaki yangını kısa sürede söndürdü. Görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, yangının meydana geldiği bölgede inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.