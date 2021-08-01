Bakan Koca'dan iki kritik uyarı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 1 Ağustos Pazar gününün verilerine göre, 251 bin 224 test yapıldı.
YENİ VAKA SAYISI 21 BİNE YAKIN
Güncel verilere göre, son 24 saatte, 20 bin 890 yeni vaka tespit edilirken 96 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, bugün, 5 bin 539 kişi sağlığına kavuştu.
BAKAN KOCA’DAN İKİ UYARI
Güncel verilerle ilgili değerlendirmesinin sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki yükselişi durduracak olan bizim göstereceğimiz irade ve tedbirlere uyumdur. Aşı olun, kalabalıklardan uzak durun” uyarılarında bulundu.
“ÇARŞAMBA GÜNÜ AŞACAĞIMIZ BİR GELİŞME VAR”
Bakan Koca, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Merhaba. Çarşamba günü aşacağımız bir gelişme var. Biontech aşısının üretiminde yaşanan aksama sebebiyle ülkemize sevkiyatta birkaç gün azalma olacak. Bu aşıyı tercih edenlerin aşı olmaya randevu almadan gelmemesini rica ediyorum. Anlayışınız için sağ olun. Sinovac'ta aksama yok” demişti.
DÜN 22 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ
Bakanlığın 31 Temmuz verilerine göre, 22 bin 332 vaka tespit edilirken, 79 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 259 bin 196 test yapılmış ve 5 bin 107 kişi sağlığına kavuşmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.