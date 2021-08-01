01 Ağu 2021 - 23:37- Gündem G: 01 Ağu 2021 - 23:40

Gebze'de balıkçılar deniz altındaki müsilajdan şikayetçi

Gebze'de balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşlar, denize attıkları ağa yapışan müsilajı yaklaşık 1 ay boyunca temizleyemiyor. Balıkçılar, bu yüzden bu sene denizin yüzlerini güldürmediğini söyledi.
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Müsilaj, Marmara Denizi yüzeyinden neredeyse tamamen temizlendi. Ancak denizin altındaki müsilaj balıkçılara zor günler yaşatıyor. Balık tutma umuduyla denize atılan ağlar, müsilajla kaplanmış bir vaziyette çıkarılıyor. Müsilajın yapıştığı ağlar da günlerce temizlenemiyor.

Eskihisar’da balıkçılık yapan Gebze-Eskihisar Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Celal İpek, “Deniz çayırlarının ve taşların etrafında bulunan deniz ürünlerinin üzeri tamamen müsilaj ile kaplanmış vaziyette ve oksijen üretmiyor. Bizim öğrendiğimiz kadarıyla bu deniz çayırları denizdeki oksijeni sağlayan, denize hayat veren bölümlerden bir tanesi. Eskiden biz ağ attığımız zaman dipten gelen yengeçler, bu sene müsilajdan dolayı canlı olarak kıyıda görülmüyor. Onun için dipteki durumun inceleme yapılırsa daha vahim olduğunu herkes daha iyi anlayacaktır. Ancak kıyılarda, diplerde canlı yok. Eskiden biz bu mevsimde ağ atarken istavrit için, şu anda çamurdan başka hiçbir şey olmadığını görüyoruz. Bu şartlar altında kıyı balıkçılarının işi çok zor. Çünkü üstler temizlenmiş gözükse bile diplerdeki müsilaj oranı çok kalın ve çok yüksek. Çünkü ağ attığımız zaman ağları kaldıramıyoruz. Örümcek ağı gibi sarıyor, ağlar temizlenmiyor. 15 günden beri ağlarımız güneşin altında yanıyor ama hala temizleyemedik. Çünkü öyle bir yapışmış ki çıkmıyor” dedi.

01 Ağu 2021 - 23:37 - Gündem

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