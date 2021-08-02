Kartepe Genç Akademi’ye büyük ilgi 

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın seçim beyannamesinde yer alan Kartepe Genç Akademi, gençlerin yeni adresi oldu. Başkan Kocaman’ın talimatıyla hayata geçen Kartepe Genç Akademi’de gençler özellikle ücretsiz dil kursu ve Fen Bilimleri, Teknoloji, Matematik, Mühendislik bölümlerine büyük ilgi gösteriyor.

“GELECEĞİN KARTEPESİ”

4 bin metre kare kapalı alanda hizmet verilen Kartepe Genç Akademi dizayn bakımından örnek teşkil ediyor, aynı zamanda, Kartepeli minikler eğlenirken öğreniyor. Kartepeli gençlerin gösterdiği ilgiden memnun olduğunu belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Geleceğimiz olan gençlerimizin donanımlı bir şekilde yetişmeleri için büyük önem veriyoruz. Geleceğin Kartepesini gençlerimiz şekillendirecek” açıklamasında bulundu.

FİLOGRAFİ, AKIL OYUNLARI, 3D YAZICI

Genç Akademi içerisinde gitar, keman, bağlama, ney, resim kursları, tezhip atölyesi, ahşap atölyesi, drama, halk oyunları, filografi, akıl oyunları, 3D yazıcı, masal atölyesi, ebru atölyesi, robotik kodlama, fetem atölyesi, İgilizce dil kursu, çocuk oyun evi yer alacak. Ayrıca Gençlik Merkezi’nde sosyal alanlar, Planetaryum (Gökev), Kütüphane, E-spor sınıfı yer alıyor. “Çocuk Oyun Evi” ile 3- 12 yaş grubu çocuklara ücretsiz oyun ve masal terapisi verilecek. Planetaryum sınıfının da yer alacağı Kartepe Genç Akademi’de çocuklar gök bilimi ile tanışacak. Genç Akademi çatısı altında Kartepe Dil Merkezi (KADİM) tarafından orta ve lise öğrencilerine ücretsiz yabancı dil eğitimi veriliyor.