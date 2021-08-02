02 Ağu 2021 - 13:06- Gündem G: 02 Ağu 2021 - 13:08

Körfez’e yeni parklar geliyor

Körfez Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırırken, mevcut parkların da düzenlemesini gerçekleştiriyor
Körfez’e yeni parklar geliyor mask
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Körfez Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırırken, mevcut parkların da düzenlemesini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Mahallesi’nde Atatürk Lisesi’nin hemen arka kısmında bulunan park alanı için proje hazırlandı. İhalesi de gerçekleştirilen park için yer teslimi yapıldı ve çalışmalar başladı.

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yer teslimi ile çalışmaların başladığını belirterek en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açacaklarını belirtti.
# proje

02 Ağu 2021 - 13:06 - Gündem

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