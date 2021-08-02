Körfez’e yeni parklar geliyor

Körfez Belediyesi ilçeye yeni parklar kazandırırken, mevcut parkların da düzenlemesini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Mimar Sinan Mahallesi’nde Atatürk Lisesi’nin hemen arka kısmında bulunan park alanı için proje hazırlandı. İhalesi de gerçekleştirilen park için yer teslimi yapıldı ve çalışmalar başladı.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yer teslimi ile çalışmaların başladığını belirterek en kısa sürede tamamlanarak vatandaşların kullanımına açacaklarını belirtti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.