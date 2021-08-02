Çocuklar istedi Başkan Kocaman talimat verdi

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, yoğun gündemin arasında Ataevler Mahallesi Aykent Sitesi’nde hemşehrileriyle bir araya geldi. Site içerisinde top oynayan Kartepeli miniklerin çekirdek ikramına katılan Başkan Kocaman, istekleri yerinde dinledi.

MİNİKLERİN İSTEĞİ

BaşkanKocaman’ı gören minikler top oynamak için saha taleplerini ilettiler. Miniklerin isteklerini dinleyen Başkan Kocaman gereken talimatı vererek saha çalışmalarını başlattı.

MODERN SAHA YAPILACAK

Kartepe Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ataevler Mahallesi Aykent Sitesi içerisinde fizibilite çalışmalarını tamamlayarak saha yapımına start verdi. Ekipler tarafından Kartepeli miniklerin istekleri doğrultusunda 14x10 metre ebatlarında saha yapılarak çevre düzenlemesi ile birlikte hazır hale getirilecek. Ayrıca iki adet kamelya montajı ile site sakinlerinin hizmetine sunulacak.