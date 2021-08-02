Dudak dolgusu yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kadınların güzellik anlayışı zaman içerisinde farklılar kazanmıştır. Farklı zamanlarda farklı dudak modelleri güzellik algısı ile örtüşmektedir. Geçmişte ince dudaklar ve küçük ağız yapısı güzellik anlayışı ile örtüşmekteyken günümüzde ise daha dolgun, canlı ve parlak dudaklar güzellik algısı ile örtüşmektedir.
DUDAK DOLGUSU HER YERDE YAPTIRILIR MI?
Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mehmet Sucubaşı; “Dudak dolgusu aslında bir sanatçının eserini sergilemesi ile aynı dikkate ve özeni gerektiren bir durumdur. Dudaklar görünen bölgeler arasında yer alması ise işlemin ciddiyetini ortaya seren bir durumdur. Dudak dolgusu hem estetik açıdan önemli olduğu gibi hem de sağlık açısından önem arz eder. Uzman kişiler tarafından uygulanması gereken bu işlemde, temiz ve hijyen standartlarının uygulanması gerekir.
UZMAN KİŞİLERDEN DESTEK ALIN
Dolgu basit lokal anestezi uygulanabilecek bir işlem olarak literatürde yerine alır. Cerrahi bir işlem olmamasına rağmen hastanın sağlık durumu, alerjisi ve istekleri göz önüne alınmalıdır. Dolgu geçici bir işlem olsa dahil hastanın en az 4 ay bu işlem ile kalacağı göz önüne alınmalıdır. Bundan dolayı tecrübeli, uzman kişiler tarafından uygulanması gerekir.
DUDAK DOLGUSU SÜRESİ
Dolgu işleminin kalıcılığı ortalama 4 ay olarak belirlenir. Lakin bu süre kişiye göre uzayabilir veya kısılabilir. Kişinin metabolizma hızına göre dolgunun kalma süresi azalır veya kısalır. Bundan dolayı ilk dolgu işleminde bu süre boyunca kullanacaksınız demek doğru olmaz. Dolgunun süresinin bitmesi eski dolgunluğu veya canlılığının kaybetmesi durumunda tekrarlanabilir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.