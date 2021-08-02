Aygün bu kez Yenikent’teydi

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, bir yandan 41 seçim vaadini hızla yerine getirirken diğer taraftan esnaf ve vatandaş buluşmalarına devam ederek istişarelerini sürdürüyor. Başkan Aygün bu bağlamda son olarak Yenikent Mahallesi’nde çeşitli temaslar gerçekleştirdi. Yenikent Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından vatandaşlarla bir araya gelen Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP İlçe Başkanı Koray Merdan’a bu ziyaretlerinde teşkilat yöneticileri de eşlik etti.

“GÖNÜL BİRLİKTELİĞİMİZ PEKİŞİYOR”

Burada gerçekleşen sohbetin ardından Başkanlar Aygün ve Merdan, Yenikent Mahalle Muhtarı Erol Küçük, AKP Yenikent Mahalle Başkanı Savaş Sümerbaş, mahalle yönetimi ve teşkilatlarla birlikte Yenikent Mahallesi esnaflarına konuk oldu. Esnaf ziyaretlerinin kendileri için çok önemli olduğunu dile getiren Aygün, “Gönül birlikteliğimizi pekiştirdiğimiz esnaflarımızla hasbihal edip talep ve önerilerini dinledik” dedi.

CUMHUR İTTİFAKI BULUŞMALARI

Aygün, Yenikent Mahallesi’ndeki son ziyaretini ise, Kalıcı Konutlar sakinlerine yönelik olarak gerçekleştirdi. Cumhur İttifakı buluşmaları çatısı altında gerçekleşen programda Başkan Aygün’e MHP İlçe Başkanı Zeki Omurca, meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da eşlik etti. Cumhur İttifakı olarak ilçe genelinde çalışmaları el birliğiyle sürdürdüklerini belirten Aygün, projelerini aktardığı toplantıda vatandaşlardan gelen talep ve önerileri de dikkatle not aldı.