Atış müsabakaları nefes kesti

Karapınar Mahallesi Kum Ocakları Mevkiinde gerçekleştirilen atış müsabakalarına Karamürsel’den ve çevre illerden atıcılar yoğun katılım gösterdi. Atış Müsabakalarına katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yarışmaya katılan misafirlerle sohbet ederek, başarılar diledi. 28.Geleneksel Karamürsel Belediyesi ve Karamürsel Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Atış Müsabakalarında Kurşun, Trap, Şişe, Tavşan ve Tabanca atışı kategorilerinde yarışıldı. Yarışmada dereceye girenlere derecelerine göre altın, fişek ve köpek maması gibi ödüller verildi.