Karapınar Mahallesi Kum Ocakları Mevkiinde gerçekleştirilen atış müsabakalarına Karamürsel’den ve çevre illerden atıcılar yoğun katılım gösterdi. Atış Müsabakalarına katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yarışmaya katılan misafirlerle sohbet ederek, başarılar diledi. 28.Geleneksel Karamürsel Belediyesi ve Karamürsel Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Atış Müsabakalarında Kurşun, Trap, Şişe, Tavşan ve Tabanca atışı kategorilerinde yarışıldı. Yarışmada dereceye girenlere derecelerine göre altın, fişek ve köpek maması gibi ödüller verildi.
02 Ağu 2021 - 13:12- Spor Güncelleme: 02 Ağu 2021 - 13:15
Atış müsabakaları nefes kesti
28.Geleneksel Karamürsel Belediyesi ve Karamürsel Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Atış Müsabakaları nefes kesti
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.