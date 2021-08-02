02 Ağu 2021 - 13:12- Spor G: 02 Ağu 2021 - 13:15

Atış müsabakaları nefes kesti

28.Geleneksel Karamürsel Belediyesi ve Karamürsel Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Atış Müsabakaları nefes kesti
Atış müsabakaları nefes kesti mask

Karapınar Mahallesi Kum Ocakları Mevkiinde gerçekleştirilen atış müsabakalarına Karamürsel’den ve çevre illerden atıcılar yoğun katılım gösterdi. Atış Müsabakalarına katılan Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, yarışmaya katılan misafirlerle sohbet ederek, başarılar diledi. 28.Geleneksel Karamürsel Belediyesi ve Karamürsel Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü Atış Müsabakalarında Kurşun, Trap, Şişe, Tavşan ve Tabanca atışı kategorilerinde yarışıldı. Yarışmada dereceye girenlere derecelerine göre altın, fişek ve köpek maması gibi ödüller verildi.

02 Ağu 2021 - 13:12 - Spor

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