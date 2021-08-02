Kestanepınarı köyü finalde: 4-1

Kentimizin önde gelen bop insanlarından, Kocaelispor eski başkanı ve halen Güneşspor’da başkanlık görevini devam ettiren Nebil Uzun, memleketi Kestanepazarı takımını Sakarya’da finale taşıdı. Köyler arası turnuvada takımını zirveye çıkaran Uzun, bizzat kendisi de forma giyiyor. Uzun kupayı da istediğini açıklayıp takımını morallendirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.