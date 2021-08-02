02 Ağu 2021 - 13:15- Spor G: 02 Ağu 2021 - 13:16

Kestanepınarı köyü finalde: 4-1
Kestanepınarı köyü finalde: 4-1 mask
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Kentimizin önde gelen bop insanlarından, Kocaelispor eski başkanı ve halen Güneşspor’da başkanlık görevini devam ettiren Nebil Uzun, memleketi Kestanepazarı takımını Sakarya’da finale taşıdı. Köyler arası turnuvada takımını zirveye çıkaran Uzun, bizzat kendisi de forma giyiyor. Uzun kupayı da istediğini açıklayıp takımını morallendirdi.
# Kocaelispor

02 Ağu 2021 - 13:15 - Spor

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