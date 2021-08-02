Alpay Çelebi: Kocaelispor’a gelmemde annemin tek cümlesi yetti

Kocaelispor’un Beşiktaş’tan 2 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladığı genç stoper Alpay Çelebi sorularımıza samimi yanıtlar verdi. Kayserispor’un da kendisini transfer etmek istediğini ifade eden Alpay “Kocaelispor’a gelmemdeki en önemli etken annem oldu” dedi

DOĞUP BÜYÜDÜĞÜM YERDEYİM

Geleceğin yıldız adayları arasında gösterilen ancak 2 ağır sakatlık geçirerek sürecini uzatan Alpay Çelebi ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik. Kocaelispor’un yeni stoperi yeşil siyahlı kulüpte başarılı olmayı ve formayı giymeyi çok istediğini belirtti. Kocaelispor ile anlaştığı için mutlu ve gururlu olduğunun altını çizen 1999 doğumlu futbolcu şu şekilde konuştu: Doğup büyüdüğüm yerde, Kocaeli’deyim. Kocaelispor’a geldiğim için çok mutlu ve gururluyum.

AHMET BAŞKANIM “ÇOK DOĞRU YAPTIN” DEDİ

Biz Kocaeliliyiz. Yükselişlerim burada oldu. Bu nedenle herkesten daha fazla üzerimde sorumluluk var. Elimden gelen ne varsa bunu yapmak zorundayım.Kocaelispor’a geldikten sonra Ahmet Nur Çebi başkanımla da konuştum ve teşekkürlerimi ilettim. Kendisi de bana Kocaelispor’a gelmemle çok doğru bir karar verdiğimi ifade etti.

MEMLEKETİMİN TAKIMI

Kariyerimde planlarım vardı ama istem dışı sakatlıklar yaşadım. Kayserispor beni transfer etmek istedi. Kendilerine ilgilerinden ötürü teşekkür ediyorum. Ancak Kocaelispor’u tercih ettim. Bu kararı annemle birlikte aldık. Memleketimin takımı olması dışında Kocaelispor’da kendimi daha iyi gösterebileceğimi düşünüyorum. Beni bu kadronun içine dahil eden herkese teşekkür ediyorum.

İNŞALLAH FORMA BANA DA NASİP OLUR

Takımdaki uyum üst düzeyde. Yönetim, teknik kadro, personelimiz, herkes beni çok samimi karşıladı. Taraftarımız bize güvensin. Bu şehrin potansiyeli oldukça fazla ve en iyiyi hak ediyor. Biz de Kocaelispor’u hak ettiği yerlere çıkarmak için mücadelemizi en iyi şekilde vereceğiz.Takımda herkese ihtiyaç var. İnşallah bu forma bana da nasip olur.

EN KISA SÜREDE DÖNECEKLER

Geçen sezon Kocaelispor’un Hekimoğlu ile oynadığı rövanş maçını izlemiş, skor 2-1 olunca çok üzülmüştüm. Neyse ki son dakikada attığımız golle finale kaldık. Final maçını pür dikkat izledim. Şampiyon olunca paylaşımımı yaptım zaten. Bu sezon öncesinde savunmada sakatlılar oldu. Hasan abimize ve Batuhan kardeşimize Allah şifa versin. İnşallah onlar da aramıza en kısa sürede sağlıklı bir şekilde katılır.

PSİKOLOJİK DESTEKLER ALDIM

Beşiktaş’a 17 yaşımdageldiğimde Şenol Güneş hocam beni A takıma davet etti. Milli takımlara kadar yükseldim, Avrupa şampiyonasında da forma giydim. Mücadeleci ve hırslı bir yapım var. Bunu Kocaelispor’dayken de sahaya yansıtmaya devam edeceğim. Alanyaspor’dave Beşiktaş’ta iki sakatlık geçirdim. Süreç kolay geçmedi. Özellikle psikolojik destekler aldım. Sakatlığım ile ilgili şükürler olsun ki bir problemim kalmadı.

KENDİMİ GELİŞTİRDİM

Alanyaspor’da düzenli bir şekilde antrenmanlara katıldım. Rekabet edebilecek durumdayım ama hocamızın tercihi farklı oldu. Ben geldikten sonra Alanya çok iyi durumdaydı, 13-14 hafta sezonu lider götürdü. Gerek Alanya’da gerekse de Beşiktaş’ta deneyim sahibi oldum. Pepe, Adriano, Talisca, Babel gibi futbolcularla çalışarak kendimi olabildiğince geliştirdim. İnşallah Kocaelispor’da kaldığım süre boyunca da kazandığım edinimleri sahaya yansıtacağım.

PES ETMEYECEĞİM

Az önce de söylediğim gibi çalışmayı seviyorum. Kendimdeki potansiyeli de biliyorum. Pes etmeden yoluma devam edeceğim.Eleştiriye her zaman açığım ve olumsuz yorumlardan dersler çıkarabiliyorum. 3 kardeşiz. Evli ve 1 çocuk sahibi ablam, 10 yaşında da bir kardeşim var. Annemin adı Fatma. Kendisi ev hanımı, babamın adı Adem.İzmit PTT’den emekli.

ANNEM İSTEDİ, BENİM İÇİN SÖZ BİTTİ

Konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, annemin Kocaelispor’a gelmemdeki düşüncesi çok etkili oldu. Çünkü ben çok küçük yaşlardayken gurbete düştüm, Fenerbahçe alt yapısına gittim. Her ne kadar ailemi Alanya’ya getirme fırsatım olsa da uzun yıllar ayrıydık. Anneme Kocaelispor’dan teklifin olduğunu söyledim. Annem “Kocaeli’de oynamanı çok istedim” dedi ve ben de Kocaelispor’da oynamak istediğimi menajerime söyledim.

İYİ Kİ KOCAELİSPOR’A GELMİŞİM

Kocaelispor’a gelmeden önce çok heyecanlandım. 2 gece uyuyamadım. Geldikten sonra “İyi ki de gelmişim” dedim. Sabırsızlıkla taraftarımızın önünde çıkacağımız ilk maçı bekliyorum. Belli özelliklerim var. Geçmişte yaptığım hatalardan ders çıkararak futbolumu oynamaya gayret ediyorum. Tabii ki lig zor olacak. 5-6 takım yarışın içinde olur. Neticesinde sonunda Süper Lig var.

HEP BİRLİKTE ŞAMPİYONLUĞU KUTLARIZ İNŞALLAH

Ligi yorumlamak yerine sahada bizim ne vereceğimizi yorumlamak daha sağlıklı. Hocalarımızın isteklerini sahaya yansıtırsak karşımızda hangi rakibin olduğu çok önem arz etmez. Biz Kocaelispor’uz ve hedefimizi her zaman yüksekte tutmalı ve her zorluğa göğüs germek zorundayız. Taraftar gücü en yüksek takımlardan birisi biziz. İnşallah sonunda hep birlikte şampiyonluğa ulaşırız.