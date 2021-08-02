SERT beyin fırtınası

İlimizin başarılı satranç sporcularından Baran Sert’ten bir şampiyonluk daha geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndadüzenlenen turnuvada boy gösteren Baran Sert tüm rakiplerini tek tek geçti ve birinciliği kimseye bırakmadı. Elde ettiği birincilikten ötürü sevinç yaşayan Atafen dördüncü sınıf öğrencisi, 10 yaşındaki sporcu ile ailesi de gurur duyuyor. Anne Tülin Sert ile şehir içinde minibüs şoförlüğü yapan baba Caner Sert, oğullarının hem eğitim hem de spor alanında kendisini geliştirmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.