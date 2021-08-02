SERT beyin fırtınası

İlimizin başarılı satranç sporcularından Baran Sert’ten bir şampiyonluk daha geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Yahya Kaptan’da yer alan Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’ndadüzenlenen turnuvada boy gösteren Baran Sert tüm rakiplerini tek tek geçti ve birinciliği kimseye bırakmadı. Elde ettiği birincilikten ötürü sevinç yaşayan Atafen dördüncü sınıf öğrencisi, 10 yaşındaki sporcu ile ailesi de gurur duyuyor. Anne Tülin Sert ile şehir içinde minibüs şoförlüğü yapan baba Caner Sert, oğullarının hem eğitim hem de spor alanında kendisini geliştirmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyor.