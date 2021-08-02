MHK yaz semineri cuma günü sona eriyor

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki 2021-22 Sezonu MHK Yaz Semineri, 31 Temmuz’da başlamıştı. Dün resmi açılışının yapıldığı seminer 6 Ağustos Cuma günü sona erecek. Seminere üst klasmanda bulunan hakemler, yardımcı hakemler ve gözlemciler katıldı. Öte yandan seminerde teknik oturumların yanı sıra hakemlerin atletik testleri de gerçekleştiriliyor.