02 Ağu 2021 - 13:18- Spor G: 02 Ağu 2021 - 13:19

MHK yaz semineri cuma günü sona eriyor
MHK yaz semineri cuma günü sona eriyor mask

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki 2021-22 Sezonu MHK Yaz Semineri, 31 Temmuz’da başlamıştı. Dün resmi açılışının yapıldığı seminer 6 Ağustos Cuma günü sona erecek. Seminere üst klasmanda bulunan hakemler, yardımcı hakemler ve gözlemciler katıldı. Öte yandan seminerde teknik oturumların yanı sıra hakemlerin atletik testleri de gerçekleştiriliyor.
# eğitim

02 Ağu 2021 - 13:18 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.964.692 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Alpay Çelebi: Kocaelispor’a gelmemde annemin tek cümlesi yetti mask
Alpay Çelebi: Kocaelispor’a gelmemde annemin tek cümlesi yetti
Heyecan fırtınası dindi mask
Heyecan fırtınası dindi
Kestanepınarı köyü finalde: 4-1 mask
Kestanepınarı köyü finalde: 4-1
Turizm ve Bisiklet Festivali’nde çevre bilinci aşılandı: Artık yüreğimiz yanmasın ! mask
Turizm ve Bisiklet Festivali’nde çevre bilinci aşılandı: Artık yüreğimiz yanmasın !
Atış müsabakaları nefes kesti mask
Atış müsabakaları nefes kesti
Dino’dan beklenti yüksek mask
Dino’dan beklenti yüksek
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL