MHK yaz semineri cuma günü sona eriyor

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ndeki 2021-22 Sezonu MHK Yaz Semineri, 31 Temmuz’da başlamıştı. Dün resmi açılışının yapıldığı seminer 6 Ağustos Cuma günü sona erecek. Seminere üst klasmanda bulunan hakemler, yardımcı hakemler ve gözlemciler katıldı. Öte yandan seminerde teknik oturumların yanı sıra hakemlerin atletik testleri de gerçekleştiriliyor.
# eğitim
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.