Çubuklu Bala Parkı’nda bol bol spor yapılacak

İzmit Belediyesi, Çubuklu Bala Parkı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmaları kapsamında kondisyon alanına spor aletleri yerleştirdi.

EKİPLER SIKI ÇALIŞIYOR

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Çubuklu Bala Parkı’nda gerçekleştirdiği yenileme çalışmalarında son aşamaya geldi. Eskiyen ve çocuklar için tehlike arz eden oyun gruplarını yenileyen ekipler, zemin çalışmaları tamamlanan kondisyon alanına spor aletlerini de yerleştirdi.

BASKETBOL SAHASI DA GELİYOR

Pandemi nedeniyle uzun zamandır hareketten uzak kalan vatandaşlar, Çubuklu Bala Parkı’na yerleştirilen spor aletleri ile diledikleri vakitte spor yapabilecek. Ayrıca yenileme çalışmaları kapsamında gençlerin ve çocukların spor yapacağı basketbol sahasının etrafı tel örgülerle çevriliyor. Alana son olarak basketbol potaları da eklenecek. Yenilenen sosyal yaşam alanında çocuklar güvenle oyun oynarken aileleri keyifli vakit geçirecek.