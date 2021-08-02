02 Ağu 2021 - 13:19- Spor G: 02 Ağu 2021 - 13:21

Türkiye’nin gözü Kerpe’de olacak
Türkiye’nin gözü Kerpe’de olacak mask

Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) 03-05 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Halk Plajı’nda Biathle, Triathle, Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışı gerçekleştirecek

BİATHLE, TRİATHLE ŞAMPİYONASI VE MİLLİ TAKIM SEÇMELERİ KOCAELİ’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu (TMPF) 03-05 Ağustos tarihlerinde Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kerpe Halk Plajı’nda Biathle Triathle Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçme yarışı gerçekleştirecek.

MİLLİ TAKIM SEÇME YARIŞMASI

Türkiye genelinden yaklaşık 300 sporcu şampiyonada ter dökecek. Pandemiden dolayı 2021 yılında ilk ve son milli takım seçme yarışması niteliğinde olan yarışmada başarı gösteren sporcular Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında yarışmaya hak kazanacak.  Biathle branşında yüzme ve koşu, Triathle branşında ise yüzme, koşu ve lazer silahlar ile atış branşı yer alacak.

DERECEYE GİREN SPORCULARA MADALYA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğünce organize edilen 3 Ağustos’ta başlayacak şampiyonanın ilk iki günü atış, yüzme ve koşudan oluşan triathle branşında gerçekleştirilecek. Triathle müsabakalarına U11, U13, U15 ve U17 yaş kategorisindeki kadın ve erkek sporcular katılım gösterecek. Yarışmanın son günü olan 5 Ağustos’ta yapılacak koşu ve yüzmeden oluşan Biathle müsabakalarına ise U11, U13, U15 yaş kategorisindeki kadın ve erkek sporcular katılabilecek. Şampiyonanın Biathle ayağında U11-U13-U15 kategorilerinde, Triathle ayağında ise U11-U13-U15-U17 kategorilerinde dereceye giren ilk üç kadın ve erkek sporcu madalya ile ödüllendirilecek. Öte yandan yarışmayla birlikte milli takım seçmeleri de federasyonun belirlediği kriterler ölçüsünde belirlenecek.

 

# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kadın

02 Ağu 2021 - 13:19 - Spor

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