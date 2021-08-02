Yakın vadede çok iyi bir futbolcu olacağına kesin gözü ile bakılan 2006 İzmit doğumlu futbolcu Hamza Baltacı Kocaelispor yolunda. Serter Keskin’in Kocaeli futboluna armağanı olan Hamza stoper, sağ bek ve sağ açıkta oynayabiliyor. 15 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziği ile de hayli dikkat çeken Hamza’yı, Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Ramiz Soydaş ile Kocaelispor İzleme Komitesi Başkanı Zeki Kaya da yeşil siyahlı kulübe istiyor. Ailenin de Kocaelispor’da oynamasını istediği futbolcunun antrenörü Serter Keskin’in Göztepe Kulübü ile görüşüp yıldız sporcunun lisansının Kocaelispor’a getirilmesini sağlaması bekleniyor.
02 Ağu 2021 - 13:20- Spor Güncelleme: 02 Ağu 2021 - 13:21
Geleceğin yıldızı Hamza Kocaelispor’a geliyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.