Geleceğin yıldızı Hamza Kocaelispor’a geliyor

Yakın vadede çok iyi bir futbolcu olacağına kesin gözü ile bakılan 2006 İzmit doğumlu futbolcu Hamza Baltacı Kocaelispor yolunda. Serter Keskin’in Kocaeli futboluna armağanı olan Hamza stoper, sağ bek ve sağ açıkta oynayabiliyor. 15 yaşında olmasına rağmen güçlü fiziği ile de hayli dikkat çeken Hamza’yı, Kocaelispor Alt Yapı Koordinatörü Ramiz Soydaş ile Kocaelispor İzleme Komitesi Başkanı Zeki Kaya da yeşil siyahlı kulübe istiyor. Ailenin de Kocaelispor’da oynamasını istediği futbolcunun antrenörü Serter Keskin’in Göztepe Kulübü ile görüşüp yıldız sporcunun lisansının Kocaelispor’a getirilmesini sağlaması bekleniyor.