02 Ağu 2021 - 13:20- Spor G: 02 Ağu 2021 - 13:22

Bolu kampı sona eriyor
Bolu kampı sona eriyor mask

16 Ağustos Pazartesi akşamı sezonun Ümraniyespor ile sezonun ilk maçına çıkacak olan Kocaelispor’da Bolu kampı bugün yapılacak antrenmanın ardından sona erecek

CUMA TOPLANIYORLAR

Sezonu Erzurum’da açan ve 15 gün boyunca burada çalışan yeşil siyahlılar ikinci etap için gittiği Bolu’da bol bol taktiksel ve oyunsal form antrenmanları yaptı. İstanbulspor ve basına kapalı Pelicantakımları ile antrenman maçları yapan yeşil siyahlılar bu sabah yapacağı çalışmanın ardından dağılacak ve 6 Ağustos Cuma günü Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanacak. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın da yer alacağı cuma akşamki antrenman ile üçüncü etap çalışmaları da başlamış olacak. Gençlerle birlikte kadroda en fazla 26 futbolcunun yer alacağı düşünülüyor.
# Kocaelispor, Mustafa

02 Ağu 2021 - 13:20 - Spor

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