Bolu kampı sona eriyor

16 Ağustos Pazartesi akşamı sezonun Ümraniyespor ile sezonun ilk maçına çıkacak olan Kocaelispor’da Bolu kampı bugün yapılacak antrenmanın ardından sona erecek
CUMA TOPLANIYORLAR
Sezonu Erzurum’da açan ve 15 gün boyunca burada çalışan yeşil siyahlılar ikinci etap için gittiği Bolu’da bol bol taktiksel ve oyunsal form antrenmanları yaptı. İstanbulspor ve basına kapalı Pelicantakımları ile antrenman maçları yapan yeşil siyahlılar bu sabah yapacağı çalışmanın ardından dağılacak ve 6 Ağustos Cuma günü Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanacak. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay’ın da yer alacağı cuma akşamki antrenman ile üçüncü etap çalışmaları da başlamış olacak. Gençlerle birlikte kadroda en fazla 26 futbolcunun yer alacağı düşünülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.