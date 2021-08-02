02 Ağu 2021 - 13:21- Spor G: 02 Ağu 2021 - 13:24

Şampiyon Dila Altundal Türkiye 266’ncısı oldu
Şampiyon Dila Altundal Türkiye 266’ncısı oldu mask

Kocaeli Cimnastik Kulübü’nün alt yapılarından yetişerek uzun yıllar yarışmacı gruplarında ilimizi temsil eden başarılı cimnastikçilerimizden, takım kaptanı Dila Altundal, 2021 yılı YKS üniversite giriş sınavında büyük bir başarıya imza atarak Türkiye 266’ncısı oldu

AİLESİ TAM DESTEK VERDİ

Ailesinin büyük emek ve çabalarıyla 5 yaşında Kocaeli Cimnastik Kulübü’nün himayesinde spor hayatına başlayan Dila Altundal, aynı zamanda kulüp tarihinin ilk 2 sporcusundan biri olarak Kocaeli cimnastik ve spor tarihinin ilklerinden oldu. Okullar arası ve kulüpler arası müsabakalarda önemli başarılara imza atarak madalyalar kazanan Dila Altundal, Kocaeli cimnastik tarihinde de ilk kez Bulgaristan’da düzenlenen Avrupa’nın en prestijli yarışmalarından olan Plovdiv Cup’ta ter dökmeyi başardı.

TOLGA HAVUÇ TEBRİK ETTİ

Sonuçlar açıklanır açıklanmaz ailesini arayarak Dila’yı ve ailesini tebrik eden Kocaeli Cimnastik Kulübü Başkanı ve başantrenörü Tolga Havuç “Dilamızı gönülden tebrik ediyorum. Her daim kendisiyle çalışmaktan büyük bir keyif aldığım sporcularımızdan oldu. Aynı zamanda kendisine kaptanlık unvanı verdiğim, ahlakıyla, dürüstlüğüyle ve arkadaşlarıyla olan ilişkileriyle her zaman örnek bir cimnastikçimiz olmuştur” dedi.

02 Ağu 2021 - 13:21 - Spor

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