Mervan Yusuf ve Eren Belediye Derince’ye kiralandı

Kocaelispor’un iki genç yeteneği Mervan Yusuf Yiğit ve Eren Türkkal, 3. Lig’deki temsilcilerimizden Belediye Derincespor’a kiralandı. Kocaelispor Kulüp Başkanı Engin Koyun bugün Derince Belediyespor Tesisleri’nde Derince Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, Belediye Derincespor Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe ve Sportif Direktör Mustafa Polat ile bir araya geldi.

YİĞİTALİ BAYRAK’I BEDELSİZ

Başkan Engin Koyun, iki futbolcu Mervan ve Eren’in hem Derince ekibine hem de kendilerine fayda sağlayacağına inandığını ifade etti. Bilindiği üzere daha önce Belediye Derincespor’da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Yiğitali Bayrak, kendisine ciddi teklifler ve kulübüne de iyi bir bonservis bedeli teklif edilmesine rağmen Belediye Derincespor tarafından Kocaelispor’a bedelsiz olarak vermişti.