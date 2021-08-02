İzmit Belediyesinden önemli uyarı! “İban üzerinden yardım toplamıyoruz”

İzmit Belediyesi, Manavgat başta olmak üzere ülkemizin birçok yerinde devam eden orman yangınlarına karşı ayni yardım kampanyası başlattı. Bağış toplama merkezlerinden alınan bilgilere istinaden öncelikle ihtiyaç listesine göre tüm ayni yardımlar Gıda Bankası’nda toplanmaya devam ediyor. Fakat kötü niyetli kişilerin İzmit Belediyesi adını verip İBAN ya da hesap numarası isteyerek yardım toplandığı şeklindeki duyumlar üzerine İzmit Belediyesi, yalnızca ayni yardımların toplandığını tekrardan hatırlattı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşları ‘İzmit Belediyesi’ kimliğini kullanarak kendilerinden para talep eden kişileri emniyet birimlerine bildirmesi konusunda uyardı.

BUGÜN SAAT 20.00’YE KADAR SADECE AYNİ YARDIMLAR

Ülkemizin birçok yerinde devam orman yangınları ile mücadele eden vatandaşlar için yardım kampanyası başlatan İzmit Belediyesi, bugün saat 20.00’ye kadar Gıda Bankası’nda yalnızca ayni yardımları toplamaya devam edecek. İzmit Belediyesi, önceden yaşanan acı olaylara karşı duyarsız kalmayan, kardeşlerini yalnız bırakmayan İzmitlileri destek olmaya davet ediyor.