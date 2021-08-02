Gebze'de, D-100 yolu yanındaki kimya fabrikasının fuel oil tankında, öğle saatlerinde yangın başladı. Tanktaki yangını fark eden fabrika çalışanları, hemen itfaiyeye haber verdi. Alevler, tankın bulunduğu depoyu kısa sürede kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Depo, kullanılmaz hale gelirken, fabrikanın bulunduğu caddeye de suyla karışık yakıt aktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
02 Ağu 2021 - 15:08- Asayiş Güncelleme: 02 Ağu 2021 - 15:10
Gebze'de yakıt tankı yandı
Gebze'de kimya fabrikasının fuel oil tankı yandı. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, tankın bulunduğu depo da hasar gördü.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.