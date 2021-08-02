02 Ağu 2021 - 15:08- Asayiş G: 02 Ağu 2021 - 15:10

Gebze'de yakıt tankı yandı

Gebze'de kimya fabrikasının fuel oil tankı yandı. İtfaiye ekiplerince alevler söndürülürken, tankın bulunduğu depo da hasar gördü.

Demirören Haber Ajansı
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Gebze'de yakıt tankı yandı mask

Gebze'de, D-100 yolu yanındaki kimya fabrikasının fuel oil tankında, öğle saatlerinde yangın başladı. Tanktaki yangını fark eden fabrika çalışanları, hemen itfaiyeye haber verdi. Alevler, tankın bulunduğu depoyu kısa sürede kapladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, kısa sürede söndürüldü. Depo, kullanılmaz hale gelirken, fabrikanın bulunduğu caddeye de suyla karışık yakıt aktı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
# Yangın, itfaiye

02 Ağu 2021 - 15:08 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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