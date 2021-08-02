Zeytinoğlu: Önümüzdeki dönem ihracatta rekor rakamlar görebiliriz

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan temmuz ayı geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.2 artışla 16 milyar 413 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamın temmuz ayları içerisinde en yüksek seviye olduğunu memnuniyetle görüyoruz. Haziran ayına göre baktığımızda ise ihracatta yüzde 17’lik bir gerileme oldu. Aylık bazdaki bu gerilemede, Kurban Bayramı tatilinin dokuz güne uzatılmasının etkisinin görüldüğünü düşünüyoruz. Ağustos ayında da otomotiv sanayinde periyodik bakım duruşları olacağından, eylül itibariyle aylık bazda 20 milyar doları aşan rekorlar görebileceğimizi bekliyoruz” dedi.

GÜÇLÜ PERFORMANS

Ekim ayından bu yana ihracattaki güçlü performansın altını çizen Zeytinoğlu, 12 aylık ihracatın 201 milyar 47 milyon dolara yükselerek yeni bir rekor gerçekleştirdiğini söyledi. Temmuz ayı ithalatına ilişkin değerlendirmede bulunan Zeytinoğlu, “Temmuz ayında ithalat yüzde 16.9 artışla 20 milyar 723 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda; hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 25.8 artış olurken, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 1.25’lik, tüketim malları ithalatında da yüzde 14.5’luk gerileme olduğunu görüyoruz. Tüketim malları kalemindeki gerilemeyi olumlu değerlendiriyoruz. Sermaye malları ithalatını da döviz kurlarındaki belirsizliğin etkilediğini düşünüyoruz” diye konuştu.