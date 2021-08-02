02 Ağu 2021 - 15:27- Spor G: 02 Ağu 2021 - 15:28

"Tahir başkanımız Mihatpaşa’yı unutmayın !.."
"Tahir başkanımız Mihatpaşa’yı unutmayın !.." mask

Kefken Mithatpaşa Mahalle Stadı,  6 yıldır bir türlü düzenlenemiyor. Kentimizin efsane amatör futbolcularından, Kefken’de yaşayan Ersin Aydın çabalarının karşılıksız kalmaması gerektiğini dile getirerek “Söz verilen sahamız neden yapılmıyor? Buradan yetkililere sesleniyorum, bu gençlere yazık değil mi?  Bu mahalleden Gökdeniz gibi milli bir futbolcumuz çıkmış. Gururumuz olmuş. Daha niceleri neden çıkmasın ? Amacımız gençliğe sahip çıkmak” dedi.

02 Ağu 2021 - 15:27 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 1.964.692 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Geleceğin yıldızı Hamza Kocaelispor’a geliyor mask
Geleceğin yıldızı Hamza Kocaelispor’a geliyor
Bolu kampı sona eriyor mask
Bolu kampı sona eriyor
Türkiye’nin gözü Kerpe’de olacak mask
Türkiye’nin gözü Kerpe’de olacak
MHK yaz semineri cuma günü sona eriyor mask
MHK yaz semineri cuma günü sona eriyor
Çubuklu Bala Parkı’nda bol bol spor yapılacak mask
Çubuklu Bala Parkı’nda bol bol spor yapılacak
SERT beyin fırtınası mask
SERT beyin fırtınası
Anket Yaz tatilinizi nerede geçirmeyi tercih edersiniz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL