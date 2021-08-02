"Tahir başkanımız Mihatpaşa’yı unutmayın !.."

Kefken Mithatpaşa Mahalle Stadı, 6 yıldır bir türlü düzenlenemiyor. Kentimizin efsane amatör futbolcularından, Kefken’de yaşayan Ersin Aydın çabalarının karşılıksız kalmaması gerektiğini dile getirerek “Söz verilen sahamız neden yapılmıyor? Buradan yetkililere sesleniyorum, bu gençlere yazık değil mi? Bu mahalleden Gökdeniz gibi milli bir futbolcumuz çıkmış. Gururumuz olmuş. Daha niceleri neden çıkmasın ? Amacımız gençliğe sahip çıkmak” dedi.