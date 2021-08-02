Karaş ile Turan hasret giderdi

Kentimizin önemli spor insanlarından Ersin Karaş, Kullarspor deyince akla gelen isim Ahmet Turan ile hasret giderdi. Kocaelispor PAF takımının rekortmen futbolcularından Ahmet Turan, artık yöneticilik yaparken, Karaş ile de sanayideki mekânında sık sık bir araya geliyor. Tabii ki ortak konu Kocaeli futbolu oluyor.