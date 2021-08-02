02 Ağu 2021 - 15:28- Spor G: 02 Ağu 2021 - 15:30

Kübra Cemre milli takımda
Kübra Cemre milli takımda mask

5-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul'da Kadın Milli Takımların kaleci kampı yapılacak. Kampa davet edilen oyuncular 5 Ağustos 2021 Perşembe Günü saat 13:00'te  Park Inn by Radisson İstanbul Asia Kavacık Hotel'de toplanacak. Kadın Milli Takımların kaleci kampına şu isimler davet edildi: Senem Servet İnci (2004- Kayseri Gençler Birliği),  Şeyma Özdemir (2005- Konak Belediye Spor),  KÜBRA CEMRE USTAOĞLU (2005- KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ), Yağmur Değirmenci (2006- Karabük Gençlikspor), Melisa Oral (2006- Dudullu), Elanur Safıgül Taşan (2006- Konak Belediye Spor) , Arzuhan Ertürk (2007), Fatmanur Özdemir (2007), Şerife Naz Yenice (2008- Horozkent Spor)…
# Kadın

02 Ağu 2021 - 15:28 - Spor

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