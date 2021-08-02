Kübra Cemre milli takımda

5-9 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul'da Kadın Milli Takımların kaleci kampı yapılacak. Kampa davet edilen oyuncular 5 Ağustos 2021 Perşembe Günü saat 13:00'te Park Inn by Radisson İstanbul Asia Kavacık Hotel'de toplanacak. Kadın Milli Takımların kaleci kampına şu isimler davet edildi: Senem Servet İnci (2004- Kayseri Gençler Birliği), Şeyma Özdemir (2005- Konak Belediye Spor), KÜBRA CEMRE USTAOĞLU (2005- KOCAELİ BAYAN FUTBOL KULÜBÜ), Yağmur Değirmenci (2006- Karabük Gençlikspor), Melisa Oral (2006- Dudullu), Elanur Safıgül Taşan (2006- Konak Belediye Spor) , Arzuhan Ertürk (2007), Fatmanur Özdemir (2007), Şerife Naz Yenice (2008- Horozkent Spor)…
# Kadın
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.