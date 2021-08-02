02 Ağu 2021 - 15:29- Siyaset G: 02 Ağu 2021 - 15:31

CHP Kocaeli sokakta ‘Öbek Öbek’ örgütleniyor

CHP Kocaeli, Sokak Örgütlenmesi için atanan öbek sorumlularına yönelik eğitimlere CHP PİEB Sorumlusu Çağlar Akay'ın eğitmenliğinde başladı
CHP Kocaeli sokakta ‘Öbek Öbek’ örgütleniyor mask
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Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) İl Örgütü, 2018 yılında partinin genel merkezi tarafından Sandık Örgütlenmesi modeli yerine hayata geçirilen Sokak Örgütlenmesi için ilçeler tarafından atanan öbek sorumluları ile eğitimlere başladı. Sokak Örgütlenmesi Eğitimleri'nin ilk etabı CHP Parti Okulu Parti İçi Eğitim Birimi (PİEB) Sorumlusu Çağlar Akay'ın eğitmenliğinde Derince, Çayırova ve Darıca ilçe örgütlerinde gerçekleştirildi.

3 İLÇEDE EĞİTİM

CHP İl Eğitim Sekreteri Hikmet Koçoğlu, CHP İl Başkan Yardımcısı ve İl Eğitim Koordinatörü Özgür Çelik'in koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitimlere öbek sorumluluların yanı sıra CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak ve yönetimi, CHP Çayırova İlçe Başkanı Cihan Soyluçiçek ve yönetimi, CHP Darıca İlçe Başkanı Gökhan Aktaş ve yönetimi de katıldı. CHP tarafından 'Öbek' adı verilen ve en fazla 400 seçmeni kapsayan bölgelere atanan sorumlular, Sokak Örgütlenmesi modeli çatısı altında yürütülecek öbeklenme çalışmaları hakkında bilgi aldı.
# eğitim, Kadın, Sokak, chp

02 Ağu 2021 - 15:29 - Siyaset

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