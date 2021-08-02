SAĞLIKÇA’da başkan Adem Yaman oldu

Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin oluşturduğu sağlık personelleri birkaç ay önce bir araya gelerek Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği’ni kurmuştu. Kuruluş gününden bugüne kadar sağlık çalışanları adına birçok çalışma gerçekleştiren dernek, ilk olağan genel kurulunu önceki gün Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdi. Dernek Adem Yaman başkanlığında tek liste ile seçime gitti. Oy çokluğu ile yapılan seçimde Yaman başkan seçildi. Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği, Ocak 2021’de kuruldu. Derneğin 141 üyesi bulunuyor.
“NÖBET PLANI YAPIYORUZ”
Olağan Genel Kurul’da konuşan başkan Yaman “Pandemi süresinde çok zorlu çalışma koşulları içerisinde olduk halen de yoğunluk ve yorgunluğumuz devam ediyor. Sadece tek bir cümle bile yaşadığımız psikolojiyi anlatır. Herkes tatil planı kurarken biz nöbet planı yapıyoruz” dedi
SAĞLIKÇA YÖNETİMİ ASİL
Adem YAMAN
Ercan ÖZTÜRK
Emre KAVUKÇU
Yasin Burak ÖZER
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (DİŞİ)
Gökçe EROĞLU
Pınar URAL
Hande YILDIRIM
DENETLEME KURULU (DİŞİ)
Serkan ÇAKIR
Nur SERTTAŞ
Atalay ÖZTÜRK
YÖNETİM KURULU YEDEK (DİŞİ)
Gamze ALİZ
Erkan ALAÇAM
Hanife Büşra DEMİR
Ayşe DALGIÇ
Ebru KURT
Nurdan YEŞİL
Emin ÖZDOĞAN
DENETLEME KURULU YEDEK (DİŞİ)
Mevlüt BİLEN
Ersin ÖZKOL
Hüseyin GÜL
YÖNETİM TEMSİLCİLER KURULU (DİŞİ)
Nurullah ÖDÜMLÜ
Ufuk BALKAN
Serap ÖZ
Gülşen Bozyel ÇELİK
Samet Batuhan SARAÇ
Mustafa KURT
Berat MEYDANLI.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.