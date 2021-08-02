SAĞLIKÇA’da başkan Adem Yaman oldu

Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin oluşturduğu sağlık personelleri birkaç ay önce bir araya gelerek Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği’ni kurmuştu. Kuruluş gününden bugüne kadar sağlık çalışanları adına birçok çalışma gerçekleştiren dernek, ilk olağan genel kurulunu önceki gün Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirdi. Dernek Adem Yaman başkanlığında tek liste ile seçime gitti. Oy çokluğu ile yapılan seçimde Yaman başkan seçildi. Kocaeli Sağlık Çalışanları Derneği, Ocak 2021’de kuruldu. Derneğin 141 üyesi bulunuyor.

“NÖBET PLANI YAPIYORUZ”

Olağan Genel Kurul’da konuşan başkan Yaman “Pandemi süresinde çok zorlu çalışma koşulları içerisinde olduk halen de yoğunluk ve yorgunluğumuz devam ediyor. Sadece tek bir cümle bile yaşadığımız psikolojiyi anlatır. Herkes tatil planı kurarken biz nöbet planı yapıyoruz” dedi

SAĞLIKÇA YÖNETİMİ ASİL

Adem YAMAN

Ercan ÖZTÜRK

Emre KAVUKÇU

Yasin Burak ÖZER

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ (DİŞİ)

Gökçe EROĞLU

Pınar URAL

Hande YILDIRIM

DENETLEME KURULU (DİŞİ)

Serkan ÇAKIR

Nur SERTTAŞ

Atalay ÖZTÜRK

YÖNETİM KURULU YEDEK (DİŞİ)

Gamze ALİZ

Erkan ALAÇAM

Hanife Büşra DEMİR

Ayşe DALGIÇ

Ebru KURT

Nurdan YEŞİL

Emin ÖZDOĞAN

DENETLEME KURULU YEDEK (DİŞİ)

Mevlüt BİLEN

Ersin ÖZKOL

Hüseyin GÜL

YÖNETİM TEMSİLCİLER KURULU (DİŞİ)

Nurullah ÖDÜMLÜ

Ufuk BALKAN

Serap ÖZ

Gülşen Bozyel ÇELİK

Samet Batuhan SARAÇ

Mustafa KURT

Berat MEYDANLI.