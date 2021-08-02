02 Ağu 2021 - 15:32- Gündem G: 02 Ağu 2021 - 15:33

Tuzi Belediye Başkanı Ramoviç’ten Yıldırım’a ziyaret

Karamürsel’e bir dizi ziyaret gerçekleştiren Karadağ PodgariçaTuzi Belediye Başkanı Haris Ramoviç, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı makamında ziyaret etti
Tuzi Belediye Başkanı Ramoviç’ten Yıldırım’a ziyaret mask
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Ziyaretine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı makamında ziyaret eden Ramoviç, “Karamürsel belediye başkanı Boşnak olması bizi gururlandırıyor. Yeşili ve mavisiyle çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Bizler sizleri ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduk” dedi. Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Haris Ramoviç, eşi VildanaRamoviç, Başkan Yardımcısı MirsadTrşevic’e teşekkür etti.

KARAMÜRSEL’İ GEZDİ

Başkan Ramoviç, ziyaretinin ardından Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Derneği Başkanı Erhan Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ahmet Utaş, yönetim kurulu üyeleri Feridun Erturan, Mustafa Çiçekfidan ve Engin Sağkol ev sahipliğinde Karamürsel’i gezdi.
# Mustafa

02 Ağu 2021 - 15:32 - Gündem

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