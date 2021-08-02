Tuzi Belediye Başkanı Ramoviç’ten Yıldırım’a ziyaret

Ziyaretine Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ı makamında ziyaret eden Ramoviç, “Karamürsel belediye başkanı Boşnak olması bizi gururlandırıyor. Yeşili ve mavisiyle çok güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Bizler sizleri ziyaret etmekten büyük mutluluk duyduk” dedi. Yıldırım, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Başkan Haris Ramoviç, eşi VildanaRamoviç, Başkan Yardımcısı MirsadTrşevic’e teşekkür etti.
KARAMÜRSEL’İ GEZDİ
Başkan Ramoviç, ziyaretinin ardından Karamürsel Bosna Hersek Türkleri Derneği Başkanı Erhan Yılmaz, Başkan Yardımcısı Ahmet Utaş, yönetim kurulu üyeleri Feridun Erturan, Mustafa Çiçekfidan ve Engin Sağkol ev sahipliğinde Karamürsel’i gezdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.