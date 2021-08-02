Derince’ye yeni bir yaşam alanı daha inşa ediliyor. Başkan Aygün yönetiminde projelerin bir bir hizmete sunulduğu ilçede Gençlik Merkezleri’nden, spor komplekslerine, kentsel yenileme çalışmalarından tarımsal kalkınma hamlesine kadar birçok proje Derince’ye kazandırıldı. İlçede son olarak hayata geçen çalışmalardan biri de Cımbızdere Mesire Alanı projesi.

SOSYAL DONATILAR VE YEŞİL ALANLAR

Büyükşehir Belediyesi ve Derince Belediyesi’nin iş birliğinde hayata geçen Cımbızdere Mesire Alanı projesi ile bölgeye yeni bir yaşam alanı daha kazandırılıyor. Bölgeye giderek çalışmaları inceleyen başkan Aygün, “Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ilçemize 40 bin metrekare nitelikli aktif yeşil alan kazandıracağımız Cımbızdere Mesire Alanı'nda çalışmalarımız sürüyor” dedi.