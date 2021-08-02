Kocaeli, en değerli arsaya sahip 3 ilden biri

Son dönemde İstanbul dışında da gelişim potansiyeli gösteren Marmara Bölgesi'ndeki diğer illerde yer alan arsalara ilgi arttı. Ancak arsa satın alırken dolandırıcılık kurbanı olmamak için dikkat etmeniz gereken detaylar var. Uzmanlar hem arsa satın alırken dikkat edilmesi gereken detayları hem de en değerli arsaların bulunduğu illeri tek tek sıraladı. GABORAS Güvenli Gayrimenkul Piyasası İcra Kurulu Üyesi Dinçer Gökçe arsa satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

EN DEĞERLİ 3 İL

Gökçe hem Marmara Bölgesi'nde hem de Türkiye genelinde en değerli arsaların olduğu illere değinerek, "Türkiye genelinde 81 ilin arsa değerlerine bakıldığında, ilk 10’da 4 Marmara Bölgesi ili karşımıza çıkıyor. Marmara Bölgesi, arsa değerleri incelendiğinde bölgesel olarak Türkiye'nin en pahalı arsa değerine sahip bölge olduğu görülmektedir. Bunda, her ne kadar en büyük etkiyi İstanbul sağlasa da yine ülke genelinde ilk 10’a giren sırasıyla Kocaeli, Bursa ve Yalova gibi iller mevcut. Özellikle Çanakkale Köprüsü’nü 2022 yılında açılacak olması ve büyük montanlı kamu yatırımlarının stratejik önemi bulunan bu bölgeye kaydırılması nedeniyle Lapseki, Biga ve Karabiga bölgelerinde arazi satışları hızlı gerçekleşiyor" dedi.

DEĞERLENECEK BÖLGELERİ ANLAMANIN YOLU

Gökçe, "Marmara'nın her yeri değerli konumda olmakla birlikte, turizm, tarım, sanayi, yerleşik alanlar açısından çeşitli segment ve sektörlere göre farklı bölgeler değerlendirmede öne çıkıyor" açıklamasında bulunurken, "Sanayi aksları özellikle yeni iki köprü sayesinde ciddi potansiyel doğurdu ve doğurmaya devam edecek görünüyor. Bu alanlar Kuzey Marmara'da Tekirdağ-Kocaeli’de yoğunlaşırken; yeni akslarla ve deniz erişilebilirliği ile bölgenin güneyinde de dikkat çekici gelişmeler doğuruyor. Bu durum haliyle iş gücü çekimi, konut ihtiyacı, kentsel büyüme ve hizmet sektörünün gelişimini de beraberinde getiriyor" dedi. Kübra Genç/ HÜRRİYET