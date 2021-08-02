Bilişim 500 için geri sayım başladı

“Yarının Unicornları Bugün Bilişim 500’de!” mottosu ile bu yıl 22. kez gerçekleştirilecek olan Bilişim 500 Araştırması’nın sonuçları bir haftaya yayılan özel bir programla açıklanacak. 2-6 Ağustos günleri arasında gerçekleştirilecek programda, sektörün fikir önderlerinin bilgi paylaşımında bulunacağı paneller düzenlenecek. Türkiye’nin ve iş dünyasının her alandaki ilerlemesinde önemli katkıları olan, bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2020 Araştırması’nın sonuçları da 8 Eylül 2021 Çarşamba yapılacak törende açıklanacak.

BİLİŞİM SEKTÖRÜNÜ OLUMLU ETKİLEDİ

Bilişim 500 araştırmasını gerçekleştiren M2S Araştırma Pazarlama Şirketi’nin Genel Müdürü Özlem Unan, pandemi döneminin bilişim sektörünü olumlu olarak etkilediğini belirterek, “2020 yılı son 10 yıldaki en yüksek TL gelirinin ve en yüksek büyümenin gerçekleştiği yıl oldu. 2020 yılında sıralamaya giren 93 yeni şirket var. Bilişim 500 sıralamasına giren şirketlerin yüzde 10’u yüzde 100 üzeri büyüme göstermiş” dedi. Yarın gerçekleştirilecek ödül töreninde sektöre ilişkin sayısal veriler detaylı olarak katılımcılarla paylaşılacak.

TÖREN AÇILIŞI SAAT 17.00’DE

Bilişim dünyası için bir referans noktası olmayı başaran Bilişim 500’ün ödül töreni KoçSistem ana sponsorluğunda bu yıl ilk kez ‘fijital’ (fiziksel ve dijital) olarak gerçekleşecek. Ödülü kazanan firmalar isterlerse dijital isterlerse fiziksel olarak ödüllerini alabilecekler. Tören açılışı ve açılış konuşmaları 17.00- 19.00 saatleri arasında, ödül töreni de 19.00-20.30 arasında gerçekleşecek.

YOĞUN KATILIM

Bilişim 500 ödül töreninde açılış konuşmalarını; KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca, T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul, T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç yapacak. Zengin içeriğiyle bir haftaya yayılan panel programında sektörün önemli konu başlıkları masaya yatırılacak. Etkinlikler 13.00- 14.30 saatleri arasında izlenebilecek.

PANEL PROGRAMI

2 Ağustos Pazartesi Teknoparkların Bilişimde Gücü;

3 Ağustos Salı Bilişim 500 Ekonomisi;

4 Ağustos Çarşamba Yatırımcılar için #Pazaryeri: Bilişim 500 ve Bilişim 500 Ödül Töreni;

5 Ağustos Perşembe Bilişim Ekonomisinde STK'ların Rolü

6 Ağustos Cuma BThaberAngels - Yatırımcı Girişimci Buluşması