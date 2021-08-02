02 Ağu 2021 - 15:59- Gündem G: 02 Ağu 2021 - 16:02

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz koronavirüse yakalandı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz koronavirüse yakalandı mask

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eşi ve kendisinde Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Başkan Büyükgöz ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Büyükgöz, bir süre hastanede kontrol altında olacağını ifade etti. Büyükgöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Halsizlik şikayetiyle eşimle gittiğimiz hastanede Covid-19 testimiz pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Bir süre hastanede doktorlarımızın kontrolünde olacağız. Hemşehrilerimizden dualarını eksik etmemeleri ve tedbirlere azami özen göstermelerini rica ediyorum."
# covid-19

02 Ağu 2021 - 15:59 - Gündem

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