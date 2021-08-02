Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz koronavirüse yakalandı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, eşi ve kendisinde Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye giderek test yaptırdı. Başkan Büyükgöz ve eşinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Büyükgöz, bir süre hastanede kontrol altında olacağını ifade etti. Büyükgöz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Halsizlik şikayetiyle eşimle gittiğimiz hastanede Covid-19 testimiz pozitif çıkmıştır. Çok şükür genel durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Bir süre hastanede doktorlarımızın kontrolünde olacağız. Hemşehrilerimizden dualarını eksik etmemeleri ve tedbirlere azami özen göstermelerini rica ediyorum."
# covid-19
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.