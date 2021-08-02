CHP’li Tarhan bölge çalışmalarına Kartepe’den başladı…

Tarhan, Kartepe İlçe Başkanlığında yaptığı açıklamada Türkiye’nin gündeminin yanı sıra yerel gündemi de değerlendirdi. Tarhan enflasyonun yüzde 18’e faizlerin ise yüzde 20’ye dayandığına dikkat çekerek, “Halk her geçen gün yoksullaşırken Saray ve yandaşları adeta Lale Devrini yaşamakta. Esnaf işyerini kapatırken, 5’li ihale çetesi devlet ihalesi alan şirketler listesinde dünyada bir numaraya yükseldi. Cumhurbaşkanının uçak sayısı 13 iken 5 gündür yanan ormanlarımızı söndürmeye 10 uçak bulamaz durumdayız. Cumhurbaşkanının saraylarına milyonlar harcanırken THK bünyesindeki uçaklarımızın bakımını yapacak 4 milyon bulunamamış.” diyerek son günlerde yaşanan orman yangınlarında yaşanan ihmalleri değerlendirdi.

“BU ÜLKEDE YAŞANANLARIN TEK SORUMLUSU ÜLKEYİ 20 YILDIR YÖNETEN AKP’DİR”

“THK’nın kayyum başkanı sorumluluktan “Ben kayyumum” diyerek sıyrılmaya çalışırken bu ülkenin Tarım Orman Bakanı yangın söndürülsün diye cansiperane bir şekilde çalışan belediye başkanlarına topu atıyor. Bu ülkede yetkililer sorumluluk almamak için neredeyse yanan ağaçlara ormanlara kusur bulacak kadar şuursuzlaştı, onlara göre herkes suçlu ama kendileri asla bir sorumluluk hissetmiyorlar.” diyen Tarhan ülkeyi 20 yıldır yönetenlerin sorumluluğuna dikkat çekti.

“YANGINLAR BİTMEDEN İNŞAAT HAZIRLIKLARINA BAŞLADILAR.”

Tahsin Tarhan, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ülkeye verdiği zararı değerlendirerek, Cumhurbaşkanının sel, deprem ve yangın gibi felaketlerde vatandaşa çay dağıtmasının iktidarı elinde bulunduranların halkın gerçeklerinden ne kadar koptuklarının en büyük işareti olduğunun altını çizdi. Tarhan “Daha yangınlar söndürülmeden, yanan evlerin, ormanların yerine yapılacak konut projelerini kamuoyuyla paylaşan TOKİ bu kopuşun bir diğer göstergesidir.” diyerek yanan, yok olan ormanların yerine bina yapılmasının hazırlıklarının işaretlerinin de böylece alınmış olduğunu söyledi.

“KARTEPE’MİZİN SORUNLARINI MECLİSTE DİLE GETİRDİK.”

Kartepe’nin ilçe kimliğine kavuşmasında temel sorunun yerel yönetimlerin yeniden yapılandırılması kapsamında bir çok belde ve köyün kaldırılması olduğuna dikkat çeken Tarhan, “Kartepelilerin meclisteki sesi ve sözü olmaya 4.yasama yılında da devam ettik. Köseköy Meslek Yüksek Okulu binasının akıbeti ile ilgili aylardır vatandaştan gelen soruları cevaplamayan üniversite rektörü nihayet sunduğumuz soru önergesi sonucunda bir yanıt verdi. Ancak bu yanıt da bizim sorduklarımızın ne yazık ki karşılığı değildi. Öte yandan Maşukiye, Derbent, Suadiye ve Arslanbey PTT şubelerinin kapatılması ve burada yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarının da takipçisi olduk. Kartepe’de bir çok köyün, ulaşım sorununu meclise taşıdık. 21.yüzyılda teknoloji çağında sanayi şehri olan ilimizde hiç bitmek bilmeyen elektrik kesintileri ve teknolojiye erişimin en temel engeli olan internet altyapısının yetersizliği gibi bize ulaşan her sorunun takipçisi olduk.” diyen Tarhan, Kartepe’de yaşayan herkesin sorunlarının çözümü için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

“2023’TE CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANACAĞIZ”

2023 seçimlerini de değerlendiren Tarhan, “Her makam, her mevki bizim için sadece halka hizmet için bir araçtır. Bu nedenle bizim hedefimiz 2023 seçimleri. Bu ülkenin kaynaklarını, bu ülkenin insanları için kullanacağız. Yoksullukla, işsizlikle boğuşan bu halk sandıkta gereken cevabı verecek ve CHP iktidarı ile Türkiye’mize yeniden bahar gelecektir. Hiç kimsenin şüphesi olmasın 2023'te Cumhurbaşkanlığını kazanacağız.” dedi.