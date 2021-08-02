02 Ağu 2021 - 19:59- Siyaset G: 02 Ağu 2021 - 21:13

Gergerlioğlu’na provakasyon girişimine gözaltı

Sabri Yalım Parkında ırkçı saldırılar ile ilgili açıklama yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na bir şahıs vatan haini diye bağırdı. Açıklamanın yapıldığı alana zorla girmek isteyen şahsı polis ekipleri gözaltına aldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Gergerlioğlu’na provakasyon girişimine gözaltı mask

Konya’da bir aileye yapılan ırkçı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi sonrası Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri bugün akşam saatlerinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bileşenin konuşması sonrası söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun konuşması sırasında parka doğru yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir şahıs yüksek sesle “Vatan Haini” diye bağırarak açıklamanın yapıldığı alana girmeye çalıştı. Açıklama sırasında geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri şahsa müdahale etti. Açıklamanın yapılığı alandan uzaklaştırılan şahıs gözaltında alındı.

02 Ağu 2021 - 19:59 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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