Konya’da bir aileye yapılan ırkçı saldırıda aynı aileden 7 kişinin öldürülmesi sonrası Kocaeli Emek ve Demokrasi Güçleri bugün akşam saatlerinde basın açıklaması gerçekleştirdi. Bileşenin konuşması sonrası söz alan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun konuşması sırasında parka doğru yaklaşan kimliği belirlenemeyen bir şahıs yüksek sesle “Vatan Haini” diye bağırarak açıklamanın yapıldığı alana girmeye çalıştı. Açıklama sırasında geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri şahsa müdahale etti. Açıklamanın yapılığı alandan uzaklaştırılan şahıs gözaltında alındı.
02 Ağu 2021 - 19:59- Siyaset Güncelleme: 02 Ağu 2021 - 21:13
Gergerlioğlu’na provakasyon girişimine gözaltı
Sabri Yalım Parkında ırkçı saldırılar ile ilgili açıklama yapan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na bir şahıs vatan haini diye bağırdı. Açıklamanın yapıldığı alana zorla girmek isteyen şahsı polis ekipleri gözaltına aldı
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.