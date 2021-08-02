02 Ağu 2021 - 21:15- Gündem G: 02 Ağu 2021 - 21:17

Yeni vaka sayısında büyük artış

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 2 Ağustos 2021 Pazartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) verilerine göre, 91 kişi hayatını kaybetti.

Yeni vaka sayısında büyük artış mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 2 Ağustos Pazartesi gününün verilerine göre, 270 bin 426 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 23 BİNE DAYANDI

Güncel verilere göre, bugün, 22 bin 898 yeni vaka tespit edilirken, 91 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 5 bin 947 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA VATANDAŞLARI UYARDI

Güncel verilerle ilgili değerlendirmesini sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki artış hızı azalma eğiliminde. Bunu kalıcı hale getirecek olan biziz. Tedbirden taviz vermeden aşınızı olun” ifadelerini kullandı.
# sağlık, covid-19, fahrettin koca

02 Ağu 2021 - 21:15 - Gündem

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