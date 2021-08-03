TZOB: Ziraat Odalarımız afet bölgesi için seferber oldular

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayı üretici market fiyatları, kuraklık ve girdi fiyatları konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptı. Türkiye’de son günlerde yaşanan yangınlar için geçmiş olsun dileklerini ileten Bayraktar, “Türkiye birbiri ardına çıkan orman yangınlarıyla sarsıldı. Ülkemizin çeşitli yerlerinde 28 Temmuz tarihinde başlayan yangınlarda ciğerlerimiz yandı. Bugüne kadar çıkan yangınların bir kısmı kontrol altına alınırken bir kısmı ise maalesef halen devam ediyor” dedi.

“EL BİRLİĞİ İLE”

Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve baş sağlığı dileyen Bayraktar,“Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.Orman yangınlarında ciğerlerimiz yandı. Telafisi zor olsa da el birliğiyle güçlü bir Türkiye olarak yaralarımızı saracağız. Allah ülkemizi her türlü felaketten korusun.Desteklerle yaraların en kısa sürede sarılacağına inanıyoruz” diye konuştu.

“DAYANIŞMA RUHUNU TEBRİK EDERİM”

Bayraktar, “Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak da bizde bu konuda gerekli yardımları yapacağız.Türkiye'nin dört bir yanındaki Ziraat Odalarımız, yangından etkilenen bölgelerimizdeki Ziraat Odalarımız vasıtasıyla, afetten zarar gören çiftçilerimizin acil ihtiyaçlarını gidermek üzere seferber oldular. Çiftçilerimizin temel ihtiyaçları ile birlikte özellikle hayvancılık yapan çiftçilerimizin hayvanları için gerekli olan yem saman ve ot gibi ihtiyaçlarını da karşılıyorlar. Her zaman olduğu gibi bu dayanışma ruhunu gösteren Oda Başkanlarımızı ve çiftçilerimizi tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.