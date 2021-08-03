03 Ağu 2021 - 13:57- Ekonomi G: 03 Ağu 2021 - 13:58

Reklamların yüzde 70’i dijitale akacak

Gartner tarafından gerçekleştirilen Pazarlama Bütçeleri 2021 araştırmasına göre, pazarlama yöneticileri bütçelerinin yüzde 72’sini dijital kanallara ayırıyor. 2024 yılına kadar dijital reklamların reklam piyasasının yüzde 70'ini oluşturacağı tahmin ediliyor
Reklamların yüzde 70’i dijitale akacak mask

Araştırma şirketi Gartner tarafından pazarlama yöneticilerinin stratejik öncelikleri üzerine gerçekleştirilen 2021 araştırmasına göre, 1,7 trilyon dolarlık hacme sahip küresel reklam endüstrisinde reklam bütçelerin yüzde 50'den fazlası dijital platformlara harcanıyor. Perakende, finansal hizmetler, medya, seyahat ve konaklama gibi sektörlerden 430 pazarlama yöneticisinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, yöneticilerin yatırım kararları alırken dijital pazarlamaya öncelik verdiklerini gösteriyor.

TAHT AÇIK ARA DİJİTALİN

Tüketici tarafında dijital platformlara yönelik artan talep geleneksel platformların zemin kaybetmesine neden oluyor. Araştırmaya katılan pazarlama yöneticileri, pazarlama bütçelerinin yalnızca yüzde 9'unu geleneksel pazarlamaya ayırdıklarını ifade ediyor. Dijital kanallara yapılan yatırımlar ise toplam pazarlama bütçelerinin yüzde 72'sini oluşturarak pazarlama yöneticilerinin öncelikli yatırım alanları arasında bulunuyor.

10 YILDA BÜYÜME HIZI ARTTI

Dijital pazarlama endüstrisinin son 10 yılda hızlı şekilde büyüdüğünün altını çizen dijital performans ajansı EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, “Küresel pazardaki büyüme beklentileri, dijital pazarlama ve sosyal medya reklamcılığı harcamalarındaki artışla destekleniyor. Dijitalin 2024’e kadar reklam pastasının yüzde 70'ini oluşturacağı öngörülüyor. Dijital alan her zamankinden daha kalabalık. Bu alanda fark edilir olmak için dijital pazarlamadan faydalanan markalar, rakipler arasında parlıyor. EG Bilişim Teknolojileri olarak, eksiksiz bir dijital pazarlama hizmeti sunarak marka bilinirliğine, daha geniş kitlelere seslenmeye ve büyümeye katkıda bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

03 Ağu 2021 - 13:57 - Ekonomi

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