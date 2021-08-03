Yıldırım: Bu toplu sözleşme, son fırsattır

Sağlık-Sen Kocaeli Şube Başkanı Erdal Yıldırım, önceki gün başlayan 6’ncı Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk oturumunu değerlendirdi. Başkan Yıldırım, “Kamu görevlilerinin 2 yıllık zam oranlarının belirleneceği, aynı zamanda kamu çalışanının hak menfaatleri için düzenlemeleri içeren 6'ncı dönem toplu sözleşme süreci başlamış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“EK ÖDEMENİN ŞEKİLLENDİRİLMESİ İÇİN FIRSAT”

Yıldırım, devamında ise “Bu görüşmeler farklı istihdam modellerinde aynı işi yapan ama farklı özlük haklara sahip olan, haklarını alamayan, ailesine, eşine hasret bırakılan sözleşmeli personelin yüzünün güldürülmesi için, aile bütünlüğünün sağlanarak yuvaların yıkılmasının önüne geçilmesi için fırsattır. Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin tayin başta olmak üzere özlük haklarının yeniden düzenlenmesi için fırsattır bu görüşmeler. Tüm bu taleplerin özeti olarak alkışlanan, takdir edilen, müteşekkir kalınan sağlık çalışanının samimi bir şekilde, algılardan uzak, haklarının ödenmesi için fırsattır bu görüşmeler” dedi.