İYİ Parti’den Azra için açıklama

Antalya'da, 5 gündür kayıp olan gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (21) cansız bedeni bulundu. Korkunç cinayete kurban giden genç kızın parçalara ayrılan cansız bedeni valizle ormana gömülmüş. Gözaltına alınan zanlı inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan (48), çapraz sorguda vahşeti itiraf etti.Azra için yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Kadın Politikalarından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Pelin Dönge “Bu yaşa geldim, ama hiçbir zaman bu kadar mutsuzluk, bu kadar cinayet, bu kadar yolsuzluk ve yoksulluk, bu kadar işsizlik, bu kadar adaletsizlik, bu kadar doğa düşmanlığı, bu kadar taciz, tecavüz, öfke ve nefrete şahit olmadım” dedi.

“ÖNLEM ALINMASI ŞARTTIR”

Dönge, açıklamanın devamında ise “Kadınları koruyamıyoruz, çocukları koruyamıyoruz, ormanları koruyamıyoruz, sınırları koruyamıyoruz, hayvanları koruyamıyoruz. Bir girdabın içinde nefes almaya çalışıyoruz ve gün geçtikçe boğuluyoruz. Artık tahammülümüz kalmadı. Kadın cinayetlerini durdurmak için hükümetin ivedilikle tedbir alması, bu yönde yasalar çıkartması ve tüm önlemleri alması şarttır” dedi.